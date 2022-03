बेगूसराय: बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट (Intermediate Result of Bihar Board 2022) जारी कर दिया गया है. जिसमें बेगूसराय के मोहम्मद अफरोज ने प्रदेश में छठा स्थान (Mohammad Afroz Became 6th Topper of Bihar Board) प्राप्त किया है. प्रदेश में टॉप करने पर उनके घर में खुशी का माहौल है. इसके साथ ही आस-पड़ोस के लोग घर पर आकर मोहम्मद अफरोज को बधाई दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें- ई रिक्शा चालक के बेटे ने किया टॉप, कहा- पापा को रिजल्ट का पता चला तो रो पड़े

इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में मिले 467 अंक: कहा जाता है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, जरूरत उसे संवारने और निखारने की होती है. कुछ ऐसी ही प्रतिभा के धनी हैं बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड के फजिलपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद किस्मत के पुत्र मोहम्मद अफरोज. जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में न सिर्फ गांव का नाम रौशन किया बल्कि बिहार के टॉपरों में छठा स्थान लाकर छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं. इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में 467 अंक लाकर पूरे बिहार में छठे और बेगूसराय में पहले स्थान पर हैं.

पिता करते हैं रजाई-गद्दा भरने का काम: अफरोज ने बताया कि वो एमआरजेडी कॉलेज बेगूसराय के छात्र हैं और एक निजी संस्थान में परीक्षा की तैयारी की थी. उनके पिता बंगाल में रजाई-गद्दा भरने का काम करते हैं. उसी से परिवार का जीविकोपार्जन और उनकी पढ़ाई-लिखाई भी होती है. जब वह 9वीं में पढ़ते थे तो उनकी मां कुलसुम बीवी की कैंसर से मौत हो गई थी. मां के निधन के बाद परिवार संकट में आ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी. उसने मेहनत की और उसी से वह सफल हुआ.

परिवार और गुरुजनों को सफलता का श्रेय: अफरोज के आसपास के लोगों का कहना है कि उसने कुछ कर गुजरने की ठानी तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उसने अपनी मेहनत और अथक प्रयास से इस मुकाम को हासिल किया है. उसकी इस सफलता से वीरपुर सहित जिले भर में खुशी की लहर है. अफरोज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और गुरुजनों को दिया है. वह आगे पढ़ लिखकर आईएएस बनना चाहते हैं. लोग उसके घर पहुंचकर बधाई देने पहुंच रहे हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट: आर्ट्स में कटिहार की श्रेया ने लाया 94.2 फीसदी मार्क्स, जानिए कैसा रहा लड़कियों का प्रदर्शन

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP