बेगूसराय: बिहार राज्य में शराबबंदी (Liquor Banned In Bihar) है, फिर भी शराब पर रोक नहीं लग पा रही है. इसी क्रम में बेगूसराय जिले में एक (Liquor Taker Shot Himself In Begusarai) शराबी व्यक्ति ने शराब पीने के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगे. जब पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया तो शराबी पति ने खुद को गोली मार ली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शराबी ने खुद को गोली मारी: घटना बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव के वार्ड नंबर 8 की बताई जा रही है. मृतक की पत्नी से पूछताछ करने पर बताया कि शनिवार की देर शाम मुकेश कुमार ठाकुर (32 वर्ष) शराब के नशे में घर पहुंचा. उसके बाद रुपए की मांग करने लगा. जब रुपया देने से इंकार किया तो हमदोनों के बीच रुपए को लेकर विवाद हुआ. इस विवाद के बाद मुकेश ने पिस्तौल निकाल कर खुद को गोली मार ली.

पुलिस ने की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलने पर बलिया थाना पुलिस (Baliya Police Station) मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया. मुकेश ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी वो पिस्तौल पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया है. पुलिस के अनुसार मुकेश ठाकुर एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति था. उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे. मृतक मुकेश अभी भी पुलिस की नजरों में फरार चल रहा था. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है. घटना को सामने देखने के कारण पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक मुकेश के दो बच्चे हैं. एक बच्चा 2 साल और दूसरा बच्चा सिर्फ 2 माह का है.

