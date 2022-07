बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में पिकअप की टक्कर से युवक की मौत (Youth Dies from Collision with pickup in Begusarai) हुई है. जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में एनएच 31 को पार करने के दौरान तेज गति से आ रही पिकअप वैन से टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा. उसके बाद आसपास के लोगों ने उसे लेकर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है.

एनएच पार करते समय कुचला: बता दें कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव के निकट एनएच 31 पर यह हादसा हुआ था. बीते रविवार की शाम युवक सूरज पिता (अभय सिंह) अपने गांव से बेगूसराय के किशनपुर बस से अपने ननिहाल जा रहा था. वहां बस से उतरने के बाद वह एनएच को पार कर रहा था. उसी समय एसकमाल के पास एनएच तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज से पहले ही मौत: वहीं स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए एसकमाल अस्पताल ले गये. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज दिया गया. जिसके बाद उसे डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया. पटना जाने की तैयारी के समय ही उसकी मौत हो गई. वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा है.