बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में इन दिनों हौसला बुलंद बदमाश लूट की घटनाओं (Crime in Begusarai) को अंजाम दे रहे हैं. जबकि पुलिस शराब बरामदगी करने में जुटी है. ताजा मामला गढ़पुरा थाना क्षेत्र का है. जहां निजी कंपनी के फील्ड ऑफिसर से हथियार के बल पर बदमाशों से 91,700 रुपये लूट ( Looted from Field Officer in Begusarai ) लिये. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले के छानबीन में जुटी है.

इस घटना के संबंध में पीड़ित कंपनी के फील्ड ऑफिसर चंचल कुमार ओझा ने बताया कि वह कलेक्शन करके लौट रहे थे. तभी रास्ते में एक सुनसान जगह बरगद पेड़ के पास पूर्व से घात लगाए बैठे चार हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और हथियार के बल पर मोबाइल, बाइक की चाबी, बायोमेट्रिक मशीन और बाइक की डिग्गी में रखे 91,700 रुपये लूट लिये. इसके बाद चारों बदमाश एक ही पल्सर बाइक सुजानपुर चौक की ओर भाग गये.

लूट की घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंच पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गयी. वहीं, इस संबंध में थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया है. मामले की छानबीन करते हुए अपराधियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है.

