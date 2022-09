बेगूसराय: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद पूरे बिहार में लगातार शराब कारोबारियों को और शराब से लदे वाहनों को पुलिस जांच-पड़ताल कर जगह-जगह छापेमारी कर रही है और लगातार शराब बरामदगी में जुटी है. ऐसे ही ताजा मामला में बेगूसराय में सेब से लदे ट्रक पर 461 कार्टन विदेशी शराब जब्त (Liquor Recovered In Begusarai) किया गया है. भगवानपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गारा चौक से विदेशी शराब बरामद किया है.

शराब की खेप बरामद: दरअसल, यह मामला जिले के भगवानपुर की है. जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि गारा चौक के पास पगडंडी के नजदीक सेब की आड़ में भारी मात्रा में शराब लाई (Wine Consignment With Apples On Truck At Begusarai) गई है. जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से यह सफलता हाथ लगी. इसकी कीमत लाखों में आंकी गयी है.





पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई: इस पूरे मामले पर बात करते हुए एएसआई अजय कुमार ने बताया कि "गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. कुल 461 कार्टन शराब बरामद किया गया है. जिसकी कुल मात्रा 4 हजार 143 लीटर है. इस संबंध में अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है."

