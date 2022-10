बेगूसराय: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) है. बावजूद इसके शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है. शराब तस्कर शराब को छुपाने के लिए और उसकी तस्करी के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं. ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके में एक कब्रगाह (Liquor Recovered From Grave In Begusarai) से सामने आया है. यहां कब्रों को भी शराब माफियाओं ने नहीं बख्शा है. शराब की बोतलों को कब्रों के अंदर छुपाकर रखा गया था.

बेगूसराय में कब्र से शराब बरामद: शुक्रवार को स्थानीय लोगों को यह जानकारी मिली की कब्रगाह में शराब छुपा कर रखी जा रही है, जिसके बाद लोग जमा हुए और उस स्थान की खुदाई की तो वहां से शराब की बोतल बरामद की गई . इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई.

लोगों में नाराजगी: इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने माफियाओं को चेताया है कि पाक जगह पर शराब के कारोबार करने वाले सतर्क हो जाये नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पाक जगह है और यहां इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसा इस स्थान पर दोबारा ना हो इसका ख्याल रखा जाए. इस खबर के सामने आने के बाद यह सहज अंदाज लगाया जा सकता है की शराब कारोबारियों के द्वारा अब कब्रिस्तान जैसे पवित्र जगह को भी शराब छुपाने एवं बेचने के लिए सेफ जोन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

"यह पवित्र पाक जगह है. ऐसी जगह पर इस तरह की करतूत कहीं से भी जायज नहीं है. स्थानीय प्रशासन इसपर ध्यान दे.अगली बार ऐसी हरकत ना हो."- स्थानीय