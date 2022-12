बेगूसराय में जमीन विवाद

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है. मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियाही नया टोला की है. पीड़ित परिवार परेशान है. पीड़ित परिवार ने अपने गाय. घर के सामान बच्चे को लेकर समाहरणालय पहुंच गया. इस दौरान उनके साथ घर की महिलाओं के साथ मासूम बच्चे भी शामिल है. पीड़ित परिवार ने अपने गायों को समाहरणालय के सामने पेड़ मे बांध कर न्याय (Requested for justice from DM in Begusarai) की गुहार लगा रहा है. न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरे परिवार यहीं पर रहेंगे.

ये भी पढ़ें : बेगूसराय में 15 लाख की शराब जब्त, ट्रक में पत्तों के बीच छुपाकर ला रहे थे तस्कर

दबंगों ने घर के चारों ओर घेराबंदी कर लिया: पीड़ित परिजन लक्ष्मण राय ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह उस जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा जबरन घर के चारों ओर घेराबंदी कर लिया जिससे हमलोग बेघर हो गए. उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत करने के लिए थाने गए थे लेकिन आज सुबह ही कटीले तारों से चारों ओर घेरने का काम किया जाने लगा. जिससे उनलोगों को रहने की कोई जगह नहीं बची. इसलिए न्याय पाने के लिए बाल बच्चों और अपनी गायों के साथ के साथ डीएम ऑफिस आ गए है.

थाने ने शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई: उन्होंने बताया कि मेरे पास रहने का कोई दूसरा जगह नहीं है. जिसके कारण डीएम ऑफिस पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं ताकि मुझे न्याय मिल सके.पीड़ित ने बताया कि लगातार इसकी शिकायत थाना को की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद दर्जनों आदमी घर पर पहुंचकर जबरन घर को घेर लिया. उन्होंने बताया की एक गोतिया से उनकी जमीन केवाला किया हुआ है. वहीं दूसरा गोतिया से लिखित सुदभरना लिया गया है. दूसरे गोतिया से चुपचाप जमीन को बेच दिया. जिससे उनकी यह हालात हुई है.

"जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरे परिवार यहीं रहेंगे. एक गोतिया से उनकी जमीन केवाला किया हुआ है. वहीं दूसरा गोतिया से लिखित सुदभरना लिया गया है. दूसरे गोतिया से चुपचाप जमीन को बेच दिया. जिससे उनकी यह हालात हुई है." -लक्ष्मण राय, पीड़ित