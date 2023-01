पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी

बेगूसराय: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुधाकर सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह को जब मौका मिला तो वो पैंट खोलकर भाग गए. उन्हें विभाग की गड़बड़ी सुधारने का मौका मिला था लेकिन वह उसको सुधारने की जगह पैंट खोलकर भाग गए. उनकी नीति पलायनवादी की है. उनपर तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav in confusion) का कार्रवाई ना करना संशय उत्पन्न कर रहा है. (Tejashwi Yadav takes action against Sudhakar Singh) (jitan ram manjhi on Sudhakar Singh ) (Sudhakar Singh should be expelled from RJD)

बोले जीतन राम मांझी- 'महागठबंधन में उत्पन्न हो रहा संशय': जीतन राम मांझी ने कहा कि इससे महागठबंधन (Suspicion in Mahagathbandhan ) के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जिस तरह सुधाकर सिंह राजद विधायक के तौर पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं ऐसे में तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह पर अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए. सुधाकर को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह को निकालने मे जितना विलंब कर रहे हैं उतना महागठबंधन में संशय उत्पन्न हो रहा है.

"महागठबंधन में अगर हैं तो महागठबंधन धर्म का निर्वहन करना चाहिए. सुधाकर सिंह ये कहकर गए कि विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है. ऐसा उन्होंने पलायनबाजी में किया है. भागने के बाद अनेक प्रकार की बातें बोल रहे हैं. ओछे कमेंट कर रहे हैं. जब वो राजद में रहकर बयानबाजी कर रहे हैं तो तेजस्वी को चाहिए था कि उनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें."- जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम, बिहार

'सीएम नीतीश में पीएम बनने की काबिलियत': वहीं एक सवाल के जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. उनमें प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है. ठंड हो या गर्मी हो वह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं. ऐसे में हम समाधान यात्रा की प्रशंसा करते हैं. प्रधानमंत्री बनने की बात से नीतीश कुमार ने इनकार किया है. अब देखना है कि वह देश के दौरे पर निकलेंगे तो उनकी कितनी स्वीकार्यता होती है.

'बीजेपी ने अपने वादों को नहीं किया पूरा': उन्होंने कहा कि वह देश की यात्रा पर निकलेंगे और सभी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी देश की यात्रा मे निकली हुई है. वादों को लेकर भाजपा सरकार में आई थी वह वादा पूरा नहीं हुआ. आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है. जब तक भाजपा को देश से नहीं निकाला जायेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता. ऐसे में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के देश यात्रा का समर्थन किया है.

गुजरात मॉडल की मांझी ने की प्रशंसा: पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज कैंथ गांव में यज्ञ के आयोजन के अवसर पर बेगूसराय पहुंचे थे. इसी सिलसिले में उन्होंने बेगूसराय के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं. उन्होंने एक बार फिर गुजरात मॉडल शराब की तारीफ की और कहां कि कई ऐसी जातियां हैं जिनके पूजन में शराब का उपयोग चढ़ावा के रूप में की जाती है.



सुधाकर का वो बयान जिसपर मचा है बवाल: सुधाकर सिंह ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार सिर्फ दो महीने के लिए आए थे. उन्होंने पहले ही समझौता किया था कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे. लेकिन अब वे सीएम बनने नहीं दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश की शिखंडी से तुलना की थी. साथ ही नाइट वॉचमैन भी कहा था. हालांकि तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए सुधाकर को बीजेपी का एजेंट करार दिया था लेकिन अब भी सुधाकर को लेकर महागठबंधन में विवाद देखने को मिल रहा है.