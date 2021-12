बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले में रविवार देर रात फल मंडी में भीषण आग (Fire In Fruits Market In Begusarai) लग गई. इस घटना में चार दुकानें जलकर राख (Four Shops Caught Fire) हो गई है. इसके साथ ही साथ एक बाइक के भी जलने की सूचना प्राप्त हुई है. आग की लपटें इतनी तेज थी कि जिसे देखकर लोग काफी डरे और सहमे हुए थे.

इसे भी पढ़ें: पटना में शॉर्ट सर्किट से धू-धूकर जला मकान, बच्चे बोले- बचा लो अंकल...

घटना रविवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक स्थित फल मंडी की है. इस घटना को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुकान में आग शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी है. जिसके चपेट में अन्य तीन दुकानें भी आ गई और जलकर राख हो गई. बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी है, उसके आसपास दर्जनों दुकानें हैं.

दुकान में लगी आग.

ये भी पढ़ें: गया के रमा मार्केट में भीषण आग, लाखों का नुकसान

आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में काफी मशक्कत की. इसके साथ ही घटने की सूचना दमकल विभाग को दी गई. जिसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, दुकान में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया. इस घटना में तत्काल आर्थिक नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है. लेकिन बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों रुपये की क्षति हुई है.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP