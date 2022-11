बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मछुआरे की मौत (fisherman died due to drowning in begusarai) हो गई. मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के मलहडीह गांव (Malhdih village of Virpur police station) का है. मृतक की पहचान मलहडीह वार्ड 6 निवासी सीताचरण सहनी के 27 वर्षीय पुत्र विनोद सहनी के रूप मे हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

"हर दिन की भांति बुधवार को सुबह चार बजे बुढ़ी गंडक नदी के तकिया घाट में मछली पकड़ने के विनोद भैया गए थे. लेकिन दोपहर तक घर खाना खाने वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद भी हमलोगों को पता नहीं चला. इसी बीच अन्य मछुआरे को मछली मारने के दौरान जाल में कोई भारी चीज फंसने का आभास हुआ. जब जाल को बाहर निकाला तो जाल में उनका शव था."-दिनेश सहनी, मृतक का भाई

मौत की खबर पर परिजनों में कोहरामः विनोद की मौत की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. वहीं मृतक की पत्नी पूजा देवी और उनके बच्चे फुट-फुट कर रोने लगे. शव की बरामदगी की सूचना पर वीरपुर थाना थानाध्यक्ष समरेंद्र कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंच और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है. परिजनों ने बताया कि मृतक विनोद के राहुल कुमार, खुशी कुमारी और अभिषेक कुमार सहित तीन संताने हैं.

