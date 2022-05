बेगूसराय: बेगूसराय में डीजे नहीं बजाना एक पूरे परिवार को उस वक्त महंगा पड़ गया. डीजे बजाने से मना करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर गर्भवती महिला (Pregnant woman assaulted in Begusarai) समेत पूरे परिवार को पीट-पीटकर (Fight for playing DJ at wedding ceremony) गंभीर रूप से घायल कर दिया. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी इलाज चल रहा है. घटना बीरपुर थाना क्षेत्र (Birpur Thana) के लक्ष्मीपुर गांव ( fight in Laxmipur Village Begusarai ) की है.

डीजे नहीं बजाने पर मारपीट: घायलों में लक्ष्मीपुर के रहने वाले अरविंद महतो की पत्नी अर्चना देवी, पुत्री स्वीटी कुमारी, दामाद रविराज और कली देवी के रूप में की गई है. अरविंद महतो ने बताया कि 20 मई को बेटे की शादी है. शादी के अवसर पर घर में पूजा चल रहा था. दामाद घर के बाहर था. उसी दौरान गांव के ही रहने वाले आधा दर्जन बदमाश नशे में धुत होकर आए और जबरन दामाद को डीजे बजाने को कहने लगे. जब रविराज ने डीजे बजाने से मना कर दिया तो उसे पिस्टल की बट से मारने लगे.

"गांव में किसी के यहां शादी थी और मेरे भी लड़के की शादी है. उधर से वो लोग डीजे बजाते हुए आए. मैंने डीजे बंद कर दिया था. उन लोगों ने कहा कि डीजे बजाओ. दामाद ने कहा कि हमें जब बजाना होगा तो बजाएंगे. उसके बाद पूरे परिवार के साथ मारपीट की गयी. मेरी गर्भवती बेटी को भी मारा है. उसकी हालत काफी खराब है."- अरविंद महतो, परिजन



गर्भवती समेत चार लोग घायल: दामाद रविराज से मारपीट होता देख घर के अंदर मौजूद महिलाएं उसे बचान के लिए बाहर आईं लेकिन उससे पहले ही कुछ और बदमाश वहां पहुंच चुके थे. सभी बदमाशों ने लाठी-डंडे एवं पिस्टल के बट से महिलाओं को भी पीटना शुरू कर दिया. इस पिटाई में गर्भवती महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. वहीं इस घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए. फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद बीरपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

"हमको बोला डीजे बजाओ. मना करने पर मारने लगा. महिलाओं को भी मारा गया है. गाली गलौज भी किया गया."- रविराज, घायल

