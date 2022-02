बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले में यूरिया खाद की किल्लत (Shortage Of Urea Fertilizer In Begusarai) से परेशान आक्रोशित किसानों ने शनिवार सुबह बेगूसराय रोसड़ा मुख्य पथ (SH 55) को मिर्जापुर गांव के पास जाम कर दिया. जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. किसानों ने खाद दुकानदारों पर मनमानी करने और कालाबाजारी (Black Marketing Of Fertilizer In Begusarai)करने का आरोप लगाया है. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर किसानों ने जाम खत्म किया.

आक्रोशित किसानों ने बताया कि, खाद दुकानदार कालाबाजारी करते हुए 266 रूपये वाली खाद की बोरी को 450 रुपये में बेचता है. 10 रुपये प्रति किलो खुले में खाद को बेचा जाता है. इसका विरोध करने पर किसानों ने दुकानदारों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है. खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान हैं. किसानों ने बताया कि पिछले एक महीने से खाद की कमी से खेत में फसल सूख रही हैं.





वहीं, किसानों ने कहा कि, एक महीने से खाद के लिए कई दुकानों में भटक रहे हैं, खेत में फसल सूख रही हैं, लेकिन दुकानदार खाद नहीं दे रहे हैं. जिससे आक्रोशित होकर मजबूरन आज सड़क पर उतरना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा है. वहीं बेगूसराय-रोसड़ा पथ एक घंटे तक जाम रहने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित किसानों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया और यातायात शुरू करवाया.

