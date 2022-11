बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर (Muradpur Primary School of Virpur Block) में एक नशेड़ी द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने (drunken youth created ruckus in school at begusarai) आया है. नशेड़ी स्कूल में घुस कर एचएम के साथ मारपीट भी की थी. जिसके बाद स्कूल में मौजूद शिक्षकों और आसपास के ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

आरोपी नशेड़ी को पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस संबंध में विद्यालय के एचएम ने बताया कि शनिवार को एक नशेड़ी ने कार्यालय कक्ष में घुसकर मारपीट गाली- गलौज और दुर्व्यवहार किया. घटना की जानकारी मिलते सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण और विद्यालय के शिक्षक जुटकर शराबी को पकड़ कर एक रूम मे बंद कर दिया .घटना की सूचना पाकर वीरपुर पुलिस मौके पर पहुंच कर आरोपी नशेड़ी को गिरफ्तार कर थाना पर ले गयी.



इधर घटना की सूचना पाकर प्रखंड प्रमुख मीना देवी,पर्रा पंचायत के मुखिया मोहम्मद असजद, जगदर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव, राजद नेता उमाशंकर यादव पूर्व जिला पार्षद विपिन पासवान आदि ने विद्यालय पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा घटना की कड़ी निंदा की. वहीं विद्यालय में इस तरह की हुई घटना से शिक्षक व बच्चे डरे सहमे हुए हैं.

