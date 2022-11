बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में मंगलवार जिला प्रसाशन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया (Campaign Against Encroachment In Begusarai). इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक चौक से लेकर पावर हाउस तक जितने भी दुकान और झुग्गी झोपड़ी, जो एनएच 31 के बगल में बना हुआ था उसे हटाया गया. इस बीच, अतिक्रमण हटाने के दौरान (District Administration Bulldozer In Begusarai) एक दुकान पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को बिना खोले जेसीबी से तोड़ कर जमीन पर गिरा दिया गया.

ये भी पढ़ें- पटना के राजीव नगर इलाके में 70 अवैध मकानों को तोड़ने के दौरान बवाल, एसपी सिटी जख्मी

शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान: इस संबंध सदर प्रखंड के बीडीओ सुदामा प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं कर सकता है. गलती से ऐसा हुआ होगा. हम सभी राष्ट्रवादी हैं. वहीं, सुदामा प्रसाद ने बताया की अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया वैकल्पिक नहीं है. यह स्थाई तौर पर किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एनएच के किनारे नाला और फ्लाईओवर बनाया जाना है. इसको लकेर एनएच 31 के किनारे 13-13 फीट की जमीन जो एनएच की है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है.

दुकानदारों ने की स्थायी जगह देने की मांग: मौके पर मौजूद फल विक्रेता और अन्य दुकानदारों ने बताया कि उनका जीवन यापन करने का यही एक साधन था, अब पता नहीं कैसे हम लोगों का जीवन चलेगा. उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की हैं कि उनलोगों को कहीं स्थाई जगह दिया जाए, जहां वे लोग अपना धंधा कर परिवार का जीवन यापन कर सकें. बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में दल बल के साथ नगर थाना अध्यक्ष, सदर वीडियो, सीओ और एनएचआई के अधिकारी शामिल थे.

ये भी पढ़ें- दरभंगा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, होमगार्ड जवान की मौत