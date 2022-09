बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में आसमान से कहर (Lightning In Begusarai) टूटा है. यहां वज्रपात से एक किशोर की मौत हो गयी. जबकि गंभीर से रूप से झुलसे एक युवक और चार बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया (FIve Injured Due To Lightning In Begusarai) गया है. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मेंहदौली की है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के वक्त सभी गांव के बगीचे में थे. तभी आकाशीय बिजली के चपेट में आ गए.

चार बच्चे और एक युवक घायल: मृतक किशोर की पहचान बंश राज पासवान का 16 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है. वह भगवानपुर थाना क्षेत्र के मेंहदौली गाछी निवासी राजेंद्र पासवान के घर रहता था, जो कि मृतक के नाना है. घटना में राजेश पासवान के 10 वर्षीय पुत्र विराज कुमार, मुक्ति पासवान का 30 वर्षीय पुत्र राज कुमार पासवान, अनिल पासवान के 12 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी, ललन पासवान के 12 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार और रविन्द्र साह के 18 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार जख्मी हुए हैं.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया: ग्रामीणों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागवानपुर लाया गया. जहां डॉक्टरों ने संजीव कुमार को मृत घोषित कर दिया. जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के वक्त सभी गांव के बगीचे में मौजूद थे. तभी आकाशीय बिजली गिरने से चपेट में आ गए. इधर, जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी थी.

पुलिस ने मृत किशोर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. भगवानपुर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ठनका गिरने से एक की मौत हो हुई है और कई घायल हुए हैं.

'भगवानपुर के मेंहदौली में ठनका गिरने से एक किशोर की मौत हुई है. कई घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मृत किशोर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है" -संतोष कुमार, थानाध्यक्ष, भगवानपुर