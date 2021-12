बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद में अपराधियों ने एक शख्स को शनिवार को गोली मार (Criminals Shot Person in Begusarai) दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल (Youth Injured by Bullet in Begusarai) हो गया. घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया. जहां जख्मी की इलाज जारी है. इस घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की (Police Did Not Take Action in Begusarai) और मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है.

ये भी पढ़ें- Darbhanga Crime News : दरभंगा में ट्रेनी SI ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, परिजन ने मर्डर का लगाया आरोप

दरअसल, शनिवार की रात नयागांव थाना क्षेत्र के नया गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल व्यक्ति की पहचान नया गांव के रहने वाले अवनीश कुमार सिंह के रूप में की गई है.

परिजनों ने बताया कि गांव का रहने वाला चंदन कुमार अपराधी प्रवृत्ति का है. वह गाली गलौज कर रहा था. अवनीश कुमार सिंह ने इसका विरोध किया. इसी से नाराज होकर अपराधी चंदन कुमार ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी. जिससे एक गोली अवनीश कुमार सिंह को लग गई.

देखें वीडियो

गोली लगने पर वह बेहोश होकर गिर गये. गोली की आवाज सुनकर घरवाले वहां पहुंचे तो अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गये. इसके बाद वे आनन-फानन में अवनीश को उठाकर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले गये. घटना की जानकारी नयागांव थाना पुलिस को दी.

बता दें कि पीड़ित परिजनों की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच की, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है.

ये भी पढ़ें- पटना सिटी में युवक की गोली मारकर हत्या, शव से बरामद हुई राइफल की तीन गोलियां

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP