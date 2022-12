बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में ठंड (Cold increased in Begusarai) अपना असर दिखाने लगा है. बीते दो दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट के वजह से ठंड बढ़ी है. मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि जिले में अगले दो दिनों तक कई जगहों पर आसमान साफ रहेगें. जबकि सर्द हवाओं के कारण ठंड के साथ कनकनी बढ़ (Cold increased in Begusaraidue to westerly wind) सकती है. जिले में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान अधिकतम 25 डिग्री रहने की उम्मीद है.



बेगूसराय में बढ़ा ठंड का असर: बेगूसराय में कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. शुक्रवार को जिले के तापमान में हल्की गिरावट के वजह से ठंड बढ़ी है. लेकिन बीते दो दिनों के मुकाबले शानिवार को हवा तेज रहने की संभावना है. अगले 2 दिनों तक 9 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान होगा. जबकि अधिकतम तापमान अधिकतम 25 डिग्री तक रहने की संभावना है. इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा. लेकिन सुबह और शाम कुहासा छाया रहेगा.

ठंड के साथ हवा भी खराब: बेगूसराय के लोगों को पर्यावरण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. एक ओर जहां जिले में ठंड अपना पैर पसार रही है. वहीं जिले में हवा की गुणवत्ता भी लगातार खराब होती जा रही है. जिले का वायु प्रदुषण बहुत खराब श्रेणी में है. शनिवार की सुबह बेगूसराय इलाके में AQI 336 दर्ज किया गया है

