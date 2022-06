बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर से बिजली विभाग की लापरवाही (Negligence of Electricity Department) सामने आई है. जहां करंट की चपेट में आने से एक छात्र की दर्दनाक मौत (Child dies due to electrocution in Begusarai) हो गई. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा गांव की है. मृतक छात्र की पहचान बीरपुर थाना क्षेत्र के कारीचक के रहने वाले रामसेवक कुमार का 15 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार के रूप में की गई है.

करंट लगने से बच्चे की मौत: परिजनों ने बताया कि मुकेश कुमार दो महीना पहले अपने ननिहाल गया था और ननिहाल में ही रह कर पढ़ाई करता था. घर के पास मुकेश बच्चों के साथ खेल रहा था. उसी जगह बिजली का पोल लगा हुआ था. जहां, जैसे ही एलईडी लाइट का स्विच ऑन किया, वैसे ही मुकेश करंट के संपर्क में आ गया और बेहोश होकर गिर गया. इस घटना में मुकेश गंभीर रूप से झुलस गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: परिजनों ने आनन-फानन में मुकेश को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भगवानपुर थाने की पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलने के बाद भगवानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी ली. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. छात्र की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा है.

