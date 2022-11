बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में रेल हादसा टल गया. लोहियानगर गुमटी के पास एक भैंसा मालगाड़ी के सामने आ (Buffalo came in front of goods train in Begusarai) गयी. ड्राइवर की सूझबूझ के कारण हादसा होने से बच गया. इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोक लिया गया, लेकिन तब तक तकरीबन आधा किलोमीटर तक मालगाड़ी में फसीं भैंस घसिटती रही. घटना बेगूसराय के लाखो स्टेशन के बीच लोहिया नगर गुमटी के समीप की है.

खगड़िया से बेगूसराय जा रही था मालगाड़ी : इस घटना के बाद लोहियानगर गुमटी काफी देर तक बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई. घटना बेगूसराय के लाखो स्टेशन के बीच लोहिया नगर गुमटी के समीप की है. खातोपुर और महमदपुर के समीप रेलवे ट्रैक के आसपास कुछ लोग भैंस को चरा रहे थे. और इसी दौरान खगड़िया से बेगूसराय की ओर एक मालगाड़ी आ रही थी. इस दौरान ड्राइवर के हॉर्न देने के बावजूद भी भैंस रेल ट्रैक पर मालगाड़ी के सामने आ गयी. जिससे यह हादसा हुआ. गनीमत यह रही की रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ

मालगाड़ी में फंसी भैंस को निकालने में जुटे कर्मी : लोहियानगर गुमटी के पास काफी देर तक रेलवे कर्मचारियों के द्वारा मालगाड़ी में फंसी भैंस को निकालने का प्रयास किया गया. इस दौरान काफी देर तक लोहियानगर रेलवे गुमटी के बंद रहने से आम लोगों को काफी परेशानी हुई. मौजूद रेलकर्मचारियों के द्वारा उस भैंस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

"घटना लाखो स्टेशन के बीच लोहिया नगर गुमटी के समीप की है. खातोपुर और महमदपुर के समीप रेलवे ट्रैक के आसपास कुछ लोग भैंसा को चरा रहे थे. इसी दौरान भैंसा मालगाड़ी की चपेट में आ गया. लोहियानगर रेलवे गुमटी के बंद रहने से आम लोगों को काफी परेशानी हुई." - स्थानीय लोग



"लाखो स्टेशन के बीच लोहिया नगर गुमटी के पास एक भैंसा मालगाड़ी की चपेट में आ गया. रेलवे के कर्मचारी उसे निकालने का प्रयास कर रहें हैं. घटना के कारण लोहियानगर रेलवे गुमटी के बंद कर दिया गया है. ड्राइवर की सूझबूझ के कारण कोई हादसा होने से बच गई." - उमेश मंडल, ट्रैक मैन