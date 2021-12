बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में बाइक चोरी (Bike Theft In Begusarai) के बढ़ते वारदात पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और बाइक चोर को पकड़ रही है. इसी कड़ी में बछवाड़ा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के सहयोग से बाइक चोर गिरफ्तार (Bike Thief Arrested With Help Of Villagers) हुआ है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की तीन बाइक भी बरामद की है.

थानाध्यक्ष अजित कुमार ने बताया कि बाइक चोरी मामले में पकड़े गए युवक ने पुलिस के समक्ष अपना नाम आदर्श कुमार उर्फ सन्नी, पिता का नाम मुन्ना सिंह, ग्राम केशावे, थाना रिफाइनरी ओपी बताया है. 20 दिसंबर को रानी गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और यूको बैंक के समीप लगी दो बाइकों की एक ही दिन बारी-बारी से उक्त युवक ने चोरी कर ली थी. दोनों बाइक को ठिकाने लगाने के बाद वह उसी दिन रानी गांव से ही एनएच-28 के किनारे खड़ी ग्लैमर बाइक की चोरी करने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया.

थानाध्यक्ष अजीत ने बताया कि उक्त युवक ने बलिया थाना क्षेत्र से सात, नगर थाना बेगूसराय से तीन, रिफाइनरी थाना क्षेत्र से चार, तेघड़ा थाना क्षेत्र से चार और बछवाड़ा थाना क्षेत्र से पांच बाइक की चोरी करने की बात कबूल की है. इनमें बछवाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी गई तीन और रिफाइनरी ओपी क्षेत्र से चोरी गई एक बाइक को पुलिस ने बरामद किया है.

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर रानी गांव से चोरी किए गए दोनों बाइक रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर से बरामद कर ली है. पुलिस ने गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर तेघड़ा बाजार में छापेमारी कर रोहित कुमार के घर से चोरी की एक अपाचे बाइक बरामद की है. इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया है.

