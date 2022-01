बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में (Crime In Begusarai) लाखो थाना इलाके में 10 जनवरी को हुए लूटकांड (Bike Loot Case Disclosed In Begusarai) मामले का एसपी योगेंद्र कुमार ने खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने दो (Two Criminal Arrested In Begusarai) अपराधियों को लूटी गई बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है. सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल ने मामले में कार्रवाई की है. गिरफ्तार आरोपियों में एक आईटीआई का छात्र है. जिसने अपने साथी के साथ पिस्तौलनुमा लाइटर दिखाकर लूटपाट किया था.

दरअसल, 10 जनवरी को इनिया पनसला के बीच एनएच 31 पर दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर मोटर साइकिल व मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसको लेकर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया गया था. सूचना प्राप्त होने के बाद कांड के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था जिसके बाद छापेमारी दल ने तकनीकी सहयोग एवं मैनुअल सूचना संकलन कर कांड में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान लूटी गई मोटरसाइकिल मोबाइल बरामद किया गया है.

इस संबंध में बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि, अपराधियों के द्वारा घटना में फ्लिपकार्ट से खरीदी गई पिस्तौलनुमा लाइटर से लूट की घटना का अंजाम दिया था. पकड़े गए अपराधियों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर के रहने वाले नवीन कुमार के पुत्र प्रियांशु कुमार उर्फ मार्शल और इसी इलाके का रहने वाले रामविलास महतो के पुत्र राजू कुमार शामिल है. एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रियांशू कुमार आईटीआई का छात्र है. वहीं, आईटीआई के छात्र द्वारा पिस्तौलनुमा लाइटर से लूट की घटना को अंजाम देना इलाके में चर्चा का बिषय बना हुआ है.

