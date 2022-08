बेगूसराय : बेगूसराय पुलिस ने पांच हजार के इनामी अपराधी सुपारी किलर गुलशन कुमार को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार( arrested with pistol cartridges IN Begusarai)किया है. गुलशन कुमार की गिरफ्तारी (killer Gulshan Kumar arrested IN Begusarai) के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है. बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि उक्त अपराधी के पकड़े जाने से क्षेत्र में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी.

ये भी पढ़ें:- बेगूसराय: STF को मिली सफलता, 50 हजार का इनामी अपराधी गिरफ्तार

4 हत्या समेत दर्ज हैं दर्जन भर मामले : एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विशेष रूप से दियारा क्षेत्र का आतंक गुलशन कुमार पर मटिहानी, बेगूसराय नगर सहित अन्य थानों में तकरीबन एक दर्जन मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के चार मामले हैं. पुलिस की तरफ से बहुत दिनों से गुलशन कुमार की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे. इसके बाद सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापेमारी कर गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल एवं 10 कारतूस भी जब्त किए हैं. फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है.

अपराध करके भाग जाता था बेंगलुरु : एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सुपारी किलर गुलशन कुमार अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर बेंगलुरु भाग जाया करता था और जब पैसे की कमी होती तो थी तब वह लौट कर वारदात को अंजाम देकर भाग जाता था. पुलिस स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम करेगी.

ये भी पढ़ें:- बेगूसराय में डॉक्टर के घर में घुसकर हत्या की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल भी बरामद





"गुलशन अपराध करने के बाद बेंगलुरु भाग जाता था. वहां कॉलेज के पास कमरा लेकर रहता था और गार्ड की नौकरी करता था. पैसे खत्म होने पर फिर आता था और अपराध कर भाग जाता था. फरवरी में हम लोगों ने जिले के टॉप क्रिमिनल्स की सूची बनाई थी, उसमें इसका भी नाम था. हम लोगों की कोशिश होगी कि इसे कड़ी से कड़ी सजा हो, भले ही वह फांसी की सजा क्यों न हो." - योगेंद्र कुमार,एसपी, बेगूसराय