बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने (Crime In Begusarai) आई है. जहां एक देवर के द्वारा अपने ही भाभी को कई बार चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर (Attack On Women In Begusarai) दिया गया है. पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके देवर की उसपर बुरी नजर थी. घटना मटिहानी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें - बेगूसराय में दिव्यांग की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत

बहाना देखकर भाभी से लड़ने लगा देवर : घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार की रात पीड़िता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए डांट रही थी. इसी बीच मौके पर पहुंचा देवर अपनी भाभी पर बच्चे को डांटने के बहाने गुस्सा करने लगा. भाभी ने जब इसका विरोध किया तो देवर गाली गलौज करने लगा. जिसके बाद पीड़िता अपने पड़ोस में चली गई और अपने पति को फोन कर सारी घटना की जानकारी दी.



बेगूसराय में चाकू से गोदा : पीड़िता के पति के मौके पर पहुंचने के बाद देवर और भाई में झगड़ा होने लगा. इसी बीच देवर ने भाभी को कई जगहों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद महिला को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. महिला ने आरोप लगाया है कि देवर उस पर गलत निगाह रखता है और इसी सिलसिले में देवर के द्वारा अपनी पत्नी और बच्चे को मारपीट कर अन्यत्र भगा दिया गया है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP