बेगूसराय : बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के बन्हारा गांव में बीती रात हुई हत्या के विरोध में शनिवार को आक्रोशित लोगों ने फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगरहा डीह के पास एनएच- 28 को जाम कर(in begusarai people blocked NH28 after murder) जमकर हंगामा किया. इस दौरान जाम हटवाने मौके पर पहुंची फुलवरिया थाने की पुलिस के साथ लोगों की कहा-सुनी भी हुई. इस दौरान जाम में फंसे लोग घंटों परेशान रहे(traffic was disrupted for hours in begusarai).

लूटपाट का विरोध करने पर दो भाइयों को गोली मारी : बन्हारा गांव की घटना में परिजनों ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर दो भाइयों को गोली मारी थी, जिनमें एक की मौत मौके पर हो गई. दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है. इस घटना में अपराधी लाखों रुपये के साथ ट्रैक्टर लूट कर चलते बने थे. मृत युवक का नाम अवनीश कुमार और घायल की पहचान रजनीश कुमार के रूप में हुई. इस घटना में दोनों के पिता सुबोध राय को भी अपराधियों ने रॉड से जमकर पिटाई की थी, जिससे वे गंभीर रूप से जख़्मी हो गए थे.सूचना के बाद भी पुलिस के डेढ़ से दो घंटे लेट पहुंचने को लेकर लोगों की नाराजगी है.

डीएसपी जमीनी विवाद में हत्या बताया : बताया जाता है कि तकरीबन 11 बजे रात में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने हथियार से लैस होकर घर पर धावा बोल दिया था. लूटपाट की घटना का विरोध करने पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया. जिसमें अवनीश कुमार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई. गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. इस संबंध में तेघरा के डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि जमीनी विवाद में इस घटना को पड़ोस में रहने वाले गोतिया ने अंजाम दिया है. इस मामले में चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. कुल मिलाकर डीएसपी ने डकैती की घटना से इनकार करते हुए इसे जमीनी विवाद में हत्या करार दिया है.

बेवा ने की हत्यारों को फांसी देने की मांग : इस संबंध में मृत युवक अवनीश की पत्नी पूजा कुमारी ने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए. उनके घर को आग लगाना चाहिए. पूजा ने अपनी दो बेटियों को पालने के लिए सरकार से नौकरी की मांग की है. पूजा कुमारी ने बताया कि ये पहली घटना नहीं है इसके पहले भी इस तरह की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है.

