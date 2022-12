बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय (crime in begusarai) में चोरों का तांडव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर मुहल्ले का है. जहां चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर घर में रखे सोने के जेवरात और नकद सहित तकरीबन बीस लाख रूपये मूल्य के सामान की चोरी (Lakhs stolen from house in Begusarai) कर ली. इलाके में लगातार बढ़ रहे चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप है.

लाखों रुपये का सामान चोरी कर चोर फरार: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड नंबर 42 के रहने वाले सुनील कुमार प्रसाद अपने घर का तालाबंद कर अपनी बेटी के घर उत्तर प्रदेश गये हुए थे. जिसके बाद पति पत्नी जब अपने घर वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था. जब दोनों घर के भीतर गए तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है. पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि घर से तकरीबन 20 लाख रुपये (20 lakh Rupees stolen from house) से ज्यादा का सामन चोरी हुआ है.

बेटी की शादी के लिए सामान कर रहे थे जमा: घर के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए सामान इक्ट्ठा कर रहे थे. पीड़ित के मुताबिक चोरों ने घर के अंदर रखे सभी गोदरेज का ताला तोड़कर तकरीबन 50 हजार नगद और 20 लाख से अधिक रुपए के जेवरात की चोरी कर ली. गौरतलब है कि बीते दिनों ही बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र से 200 मीटर स्थित टुडे मार्केट में भी चोरों ने एक मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर तकरीबन 50 लाख के रुपए की मोबाइल और नगद की चोरी की घटना को अंजाम दिया था. फिलहाल पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुट गई है.

"सूचना के तुरंत बाद इस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. चोरी की दोनों ही घटनाओं को लेकर एसएफएल की टीम को जाँच के बुलाई गई है. चोर जल्द ही पकड़े जायंगे"- योगेंद्र कुमार, एसपी

