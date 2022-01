बांका: बिहार के बांका थाना क्षेत्र के तेलिया गांव में नए साल के जश्न की तैयारी उस समय मातम में बदल गई, जब डीजे लगाने के दौरान एक (Youth Died Due To Electrocution In Banka) युवक की करंट लगने से मौत हो गई. जबकि दूसरा युवक बुरी (Youth Injured Due To Electrocution In Banka) तरह से जख्मी हो गया, गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये भी पढ़ेंः- कैमूर में 'बीमार' पड़ी एम्बुलेंस, खुली स्वास्थ्य सुविधा की पोल

बताया जाता है कि, तेलिया गांव में एक जगह पर नए वर्ष की तैयारी करने को लेकर डीजे लगाने का काम किया जा रहा था. डीजे संचालक सुभाष कुमार द्वारा उसी गांव के अनिरुद्ध शाह के 22 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार साह को बिजली कनेक्शन करने के लिए पोल पर चढ़ाया था. जहां, कुंदन तार की चपेट में आ जाने से वहां से गिर पड़ा और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई.

वहीं, उसी जगह खड़े सुभाष कुमार को भी बिजली का झटका लगा और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. जिसके बाद आनन-फानन में दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां कुंदन कुमार साह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और सुभाष का गंभीर हालत में इलाज जारी है. इस घटना को लेकर पूरे तोलिया गांव में नव वर्ष पर मातम छा गया है.

ये भी पढ़ेंः- बांका में संदिग्ध अवस्था में मिली लाश, एक आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलने पर बांका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है. पुलिस ने मामले में बताया कि, जांच कर जो भी समुचित कार्रवाई होगी की जाएगी.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP