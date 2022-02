बांका: बिहार के बांका में प्रेम प्रसंग (Youth Murdered In Love Affair In Banka) के मामले में एक युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक देने का मामला प्रकाश में आया है. मामला जिले के बौसी थाना क्षेत्र (Banka Bossi Police Station) के बजरंगपुर गंगटी गांव का है. यहां शनिवार की सुबह एक युवक का शव मिला (Youth Dead Body Found in Banka) है. घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई थी, लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. मृतक की पहचान गांव के गुंजन सिंह के 28 वर्षीय पुत्र चमकलाल सिंह के रुप में हुई है.

यह भी पढ़ें - शिवहर में पांच दिन से गायब बच्चे का शव मिला, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

स्वजनोंं ने बताया चमक लाल रात से ही घर से गायब था. शनिवार की सुबह उसका शव कुएं में मिलने के बाद पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से शव को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकाला गया. युवक के सिर में चोट थी और हाथ रस्सी से बंधा हुआ था. इस घटना के बाद गांव में घटनास्थल पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई. हत्या को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा हो रही है. हालांकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है.

बात दें कि युवक पिकअप चालक का काम करता था. स्वजनोंं ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. युवक के गांव में एक महिला से प्रेम प्रसंग की चर्चा हो रही है. हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. युवक की हत्या के बाद से आरोपित फरार चल रहा है. फिलहाल, पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर मामले की पड़ताल कर रही है.

यह भी पढ़ें - पटना क्राइम: सिपारा रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव बरामद ,परिजनों ने हत्या की जताई आशंका

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP