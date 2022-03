बांका: बिहार के बांका में सड़क हादसा (Road Accidenr In Banka) हो गया. जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत (Woman Dies In Road Accident In Banka) हो गई. घटना अमरपुर-कजरैली पक्की मुख्य मार्ग की है. मृतक महिला की पहचान सिहूरी गांव निवासी रविंद्र प्रसाद चौधरी की पत्नी उषा देवी की रूप में की गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कार और ऑटो में हुई टक्कर: घटना के संबंध में मृतक महिला के बेटे मानस चौधरी ने बताया कि वो मां के साथ भागलपुर जा रहा था. इसी दौरान सुल्लतानपुर मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी. इस घटना में ऑटो पलट गई. जिससे उसकी मां का सिर फट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया अस्पताल: इधर सड़क हादसा की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है. घटना के बाद से महिला के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

