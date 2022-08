बांका: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है. तस्कर शराब तस्करी की नई-नई तरकीब खोजते रहते हैं. हालांकि कई बार चालाकी पकड़ी भी जाती है. इस कड़ी में बांका में शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार (Two smugglers arrested with liquor in Banka) किए गए हैं. गिरफ्तार दोनों ट्रक चालक आपस में सहोदर भाई बताए जाते हैं. पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है.

ये भी पढ़ें: 'जहरीली शराब से मौत पर चौकीदार-थानेदार ही जिम्मेदार क्यों, बड़े अफसरों पर क्यों नहीं होता एक्शन'

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भालजोर चेक पोस्ट के पास से दो गिट्टी लदे ट्रक से करीब 8128 लीटर शराब बरामद की है. जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए आंकी जा रही है. एसपी सत्य प्रकाश के निर्देश पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय पिछले एक सप्ताह से शराब की बड़ी खेप को पकड़ने की ताक में थे. जिसको लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था. गठित टीम में एसआई पंकज किशोर, अनिरुद्ध कुमार, मनिंद्र मिश्रा, उमेश कुमार प्रसाद सहित अन्य पुलिस बालों के द्वारा लगातार मुख्य मार्ग पर शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए नजर जमाए हुए थे.

शनिवार की शाम कड़ी मशक्कत के बाद थानाध्यक्ष की उपस्थिति में 10 चक्का के दो ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल किया है. बौंसी थाना परिसर में जब ट्रक को खाली कराया गया तो, ऊपर से गिट्टी की पतली परत रखी हुई थी, जबकि बौंसी थाना परिसर में तलाशी लेने पर दोनों वाहनों में गिट्टी के नीचे एक एक कर 913 पेटी शराब बरामद की गई.

"गुप्त सूचना के आधार पर बौंसी थानाध्यक्ष को अलर्ट किया गया था. पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना मिली थी. जिसके बाद दोनों ट्रक को पकड़ा गया. दोनों ट्रक चालक का हुलिया और गाड़ी का नंबर पहले से ही पुलिस को प्राप्त था. दोनों गिरफ्तार ट्रक चालक झारखंड के दुमका से शराब लेकर भलजोर के रास्ते भागलपुर जा रहे थे. दोनों ट्रक चालक आपस में सहोदर भाई हैं. दोनो भाई भूपेंद्र मंडल का पुत्र सरवन मंडल और संजय मंडल है"- दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, एसडीपीओ

ये भी पढ़ें: ऊपर वॉल पुट्टी अंदर 'रेड वाइन': भागलपुर में ट्रक से 695 कार्टन शराब बरामद