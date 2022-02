बांका: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद आए दिन शराब बरामदगी के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला बांका जिले के बाराहाट इलाके का है. जहां उत्पाद विभाग और पुलिस ने पिकअप वाहन से 809 बोतल विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को (Two Smuggler Arrested With Liquor In Banka) गिरफ्तार किया है. उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बाराहाट पुलिस की मदद से भागलपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर बाराहाट बाजार परिसर में एक पिकअप वैन को जब्त कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है.

मिली जानकारी के अनुसार बांका उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से बड़े पैमाने पर शराब की खेप बिहार आने वाली है. इस सूचना पर बांका उत्पाद विभाग के डीएसपी अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर निगरानी की जाने लगी. इसको लेकर कई जगह छापेमारी भी हुई. इसी दौरान भलजोर के पास एक पिकअप वैन को जब रुकने का इशारा किया तो वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर भाग निकला. पिकअप वैन का पीछा कर उत्पाद विभाग की टीम ने बाराहाट बाजार में उसे पकड़ लिया, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई.

इस संबंध में उत्पाद डीएसपी ने बताया कि, गठित टीम द्वारा भलजोर से ही पिकअप वैन का पीछा किया जा रहा था. जिसे पीछा करते हुए बाराहाट बाजार में पकड़ा गया और जब वाहन की तलाशी ली तो गाड़ी में बने तहखाने से 809 बोतल कुल 145.62 लीटर शराब बरामद किया गया. वहीं दो शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जब्त शराब को झारखंड से सहरसा ले जाया जा रहा था. गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान सहरसा निवासी मोहम्मद अल्ताफ और सुनील यादव के रूप में की गई है. दोनों गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा.

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.