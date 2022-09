बांका: सोमवार की सुबह बाराहाट के पास गौरवा के पास सुबह 11 बजे ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत (Three Die After Being Hit By Train In Banka) हो गई. पति-पत्नी (Couple Dies After Being Hit By Train In Banka) और एक बच्ची की मौत से पूरा इलाका दहल उठा. मृतकों की पहचान बाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलपुर गांव निवासी संजय झा, पत्नी बंदना झा और संजय झा की पांच साल की नतनी छोटी कुमारी के रूप में हुई है.

बांका में ट्रेन से कटकर 3 की मौत: लोगों का कहना है कि तीनों बाइक से बांका जा रहे थे. तभी अचानक रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान पैसेंजर ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में तीनों आ गए और दर्दनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. काफी देर तक गोरवा में कोहराम मचा रहा जिसके कारण घंटों तक ट्रेन का आवागमन बाधित रहा. बाद में रेल थाना के कर्मी द्वारा तीनों लाश को कागजी खानापूर्ति के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पटरी पार करने के दौरान हादसा: बिना क्रासिंग वाली जगह से पटरी को पार करना परिवार को भारी पड़ गया. इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पटरी पार करने के दौरान वो अंजान थे कि ट्रेन उनके नजदीक है और गुजरने वाली है. अचानक उनकी बाइक पटरी पर ही फंस गयी. संभलने का मौका मिल पाता इससे पहले ही बांका से भागलपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन ने तीनों को रौंद दिया.

रेल लाइन को पार करना पड़ेगा भारी: बता दें कि रेल विभाग ने पिछले साल आम लोगों के लिए एक निर्देश जारी किया था. जिसके मुताबिक, अगर आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल कर रेल लाइन को पार करते है. और ऐसा करते पकड़े गए तो जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है. रेलवे के मुताबिक, अवैध तरीके से रेल लाइन पार करना जुर्म की श्रेणी में आता है और इस पर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. इस गलती के लिए 6 महीने की सजा और साथ में 1000 रुपये जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों एक साथ भुगतना पड़ सकता है. इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल रेल लाइन पार करते है.