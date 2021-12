बांका: सरकार के द्वारा समय-समय पर जमीन के नीचे छुपे रहस्यों को लेकर सर्वे (Survey About Secrets Hidden Underground) का काम कराया जाता है. इसी कड़ी में बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव में चांदन नदी तट पर बीते सात दिनों से कानपुर आईआईटी की टीम द्वारा सर्वे (Survey By IIT Tam) किया जा रहा था. सर्वे के अंतिम दिन चांदन नदी के गर्भ में पौराणिक प्रमाण (Mythological Evidence In Womb Of River) मिलने की संभावना बनी है.

ये भी पढ़ें:CM नीतीश कुमार ने पटना सिटी के ऐतिहासिक स्थलों का किया निरीक्षण, पुरातत्व विभाग करेगा खुदाई

बताते चलें बिहार सरकार के द्वारा अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव के समीप स्थित चांदन नदी के गर्भ में छिपे रहस्यों की जांच (Investigation Of Secrets Hidden In Womb Of River) करने की जिम्मेदारी कानपुर आईआईटी की टीम को दिया गया था. सर्वे के दौरान जमीन के अंदर छिपे रहस्यों की जांच कर स्थल को चिह्नित किया जा सके ताकि स्थल की खुदाई के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.

इसके साथ ही खुदाई के बाद चांदन नदी के गर्भ में छिपे पौराणिक वस्तु को सुरक्षित रख सके. बिहार सरकार के निर्देश पर आईआईटी टीम के प्रोफेसर जावेद मल्लिक के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम भदरिया गांव पहुंच कर सात दिनों तक चांदन नदी में सर्वे का कार्य किया. टीम के सदस्य 1.5 किमी के क्षेत्र को चिह्नित कर 30/32 का ग्राफ बनाकर जीपीआर मशीन और रेडियो तरंग के माध्यम से सर्वे का कार्य किया.

चांदन नदी में जगह-जगह 45/4 और 22/4 की ग्राफ बनाकर सर्वे करते हुए जमीन के अंदर छिपे हुए अवशेष का पता लगाया गया. टीम के प्रोफेसर जावेद मल्लिक के अनुसार सर्वे के दौरान जमीन के अंदर फ्लैट ऐरिया और बॉल स्ट्रैक्चर होने का प्रमाण मिला है. टीम के प्रोफेसर ने बताया कि थ्री डाईमेन्सन के बाद ही मिल रहे अवशेषों का पुख्ता प्रमाण मिल सकेगा.

उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दिया जायेगा. सर्वे कार्य समाप्त होने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है. मौके पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रशांत कापरी, पंसस मनोज शर्मा आदि ने बताया कि भदरिया गांव से महात्मा बुद्ध को गहरा लगाव रहा है. महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला एवं परम शिष्या विशाखा भदरिया गांव की रहने वाली थी.

बड़े-बड़े इतिहासकारों ने महात्मा बुद्ध का भदरिया गांव आने का उल्लेख कर चुके हैं. गांव से सर्वे टीम के जाने के बाद ग्रामीणों में काफी खुशी देखी जा रही है. इस मौके पर बीडीओ राकेश कुमार, प्रशिक्षु दारोगा विशाल कुमार समेत अन्य पुलिस कर्मी चांदन नदी के तट पर उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें:तीन बार खुदाई...170 से अधिक वस्तुएं प्राप्त... फिर भी नहीं मिल सका भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का दर्जा

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP