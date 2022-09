बांका: बिहार के बांका में चांदन प्रखंड के आनंदपुर ओपी के सुड़ियाडीह गांव में एक दस वर्षीय छात्र की वज्रपात की चपेट में आने से मौत (Student Died Due To Lightning In Banka) हो गई. ये हादसा उस वक्त हुआ जब छात्र स्कूल से लौट रहा था और अचानक बारिश शुरू (heavy rain in banka) हो गई. पानी से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे छुप गया, लेकिन इसी दौरान वज्रपात होने से वो गंभीर रूप से झुलस गया, स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वज्रपात के कारण गंभीर रूप से झुलसा छात्रः मृतक के परिजन ने बताया कि छात्र हरीश यादव मंगलवार को प्रोन्नत मध्य विद्यालय जोकटाहा पढ़ने गया हुआ था. जहां विधालय में छुट्टी होने पर घर लौट रहा था. इसी बीच मुसकोड़वा गांव के समीप पहुंचते ही जोरदार वर्षा होने लगी. किताब कापी वर्षा से बचाने के लिए हरीश एक पेड़ के नीचे रुक गया, इसी बीच वज्रपात होने से वो गंभीर रूप से झुलस कर मुर्छित होकर गिर गया. छात्र के घायल होने की खबर मिलते ही परिजनों ने आनन-फानन में उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल कटोरिया पहुंचाया. जहां जांच के बाद चिकित्सक डा. एस डी मंडल ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सीओ ने दिया मुआवजा दिलाने का भरोसाः घटना की जानकारी मिलते ही आंन्दपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया. वहीं इस मामले में ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया की लाश को बुधवार पोस्टमॉर्टम के लिए बांका भेज दिया जाएगा. वहीं मौके पर पहुंचे सीओ प्रशांत शांडिल्य ने मृतक के परिजन को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजा दिलाने की बात कही है. इधर घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद मृतक के घर पहुंचे क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि मुखिया तुलसी रजक और सरपंच आशिष रोबिन ने परिजनों को सांत्वना दी.

