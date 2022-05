बांका: बिहार के बांका में एक बार फिर बालू तस्कर पुलिस वालों पर हावी हो गए हैं. रजौन थाना क्षेत्र के कटियामा में सोमवार की देर रात बालू तस्करों (Sand Smuggling in Banka) ने पुलिस टीम पर हमला (Police Team Attacked in Banka by Sand Mafia) कर दिया. इस घटना में दो पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं. पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है. हमलावर जब्त अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ा ले गये.

ये भी पढ़ें: पुलिस ने अवैध बालू लदे हाईवा और ट्रैक्टर को किया जब्त, चालक मौके से फरार

जब्त ट्रैक्टर लाने के दौरान हमला: लाने के जानकारी के अनुसार प्रशिक्षु डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने रजौन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एवं पुलिस बल के साथ प्रतिबंधित रामपुर बालू घाट पर छापेमारी की. इस दौरान बालू तस्करों में हड़कंप मच गया. पुलिस को देखकर कई बालू तस्कर ट्रैक्टर को लेकर भाग निकले. इस दौरान पुलिस ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को मौके से जब्त कर लिया. ट्रैक्टर चालक मौके से भागने में सफल रहा. जब्त ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा थाना लाया जा रहा था. ट्रैक्टर के पीछे रजौन पुलिस की गाड़ी आ रही थी.

पुलिस टीम पर पत्थरबाजी: इसी दौरान अचानक कटियामा सड़क मार्ग के पास काफी संख्या में बालू तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. हमलावरों की पत्थरबाजी में पुलिस का वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसमें सवार सिपाही माधव कुमार एवं चौकीदार पप्पू पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए. आनन-फानन में दोनों जख्मी पुलिसकर्मियों को रजौन सीएससी केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सक द्वारा उपचार करने के बाद सिपाही माधव कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया. एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

'छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम पर कटियामा के पास हमला किया गया. इसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं. हमला करने वाले को चिह्नित कर लिया गया हैं. जल्द ही कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी.' -अर्जुन कुमार गुप्ता, प्रशिक्षु डीएसपी.





ये भी पढ़ें: बांका के शंभूगज गांव में ट्रैक्टर समेत 2 बालू तस्कर गिरफ्तार

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP