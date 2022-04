बांका: बिहार में इन दिनों अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन (Took Action On Illegal Mining in Banka) और खनन विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई (Action on illegal mining in Bihar) की जा रही है. इसी कड़ी में बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के जैठोर मंदिर के पास प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार के द्वारा अभियान चलाया गया.

पुलिस ने इस अभियान में बालू लदा एक मिनी हाईवा और एक ट्रैक्टर को जब्त किया. पुलिस वाहन को देखकर वाहन चालक अपनी-अपनी गाड़ी छोड़ फरार हो गए. प्रभारी थानाध्यक्ष से बात करने पर पता चला कि गुप्त सूचना मिली कि जैठोर मंदिर के पास चांदन नदी से बालू माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से अवैध खनन (Illegal sand mafia in Chandan river banka) किया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिसबलों के साथ अवैध घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया गया. जैठौर मंदिर के पास बालू लदे दो वाहनों के चालक अपने-अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए.







पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस ने घाट पर जाकर सघन जांच का प्लान बनाया. उसके बाद दोनों वाहनों को जब्त किया. उच्च अधिकारियों को सूचना देकर वाहनों के मालिक और चालक के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. खनन विभाग के वरीय अधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

