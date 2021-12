बांका : कहते हैं जब प्यार परवान पर होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता. प्रेमी युगल हर बाधा को लांघकर एक दूसरे के जीवनसाथी बनने के लिए तैयार रहते हैं. ऐसा ही वाक्या बांका जिले में देखने को मिला, जहां अपने परिवार के विरोध के बावजूद घर से भागकर ने प्रेमी युगल ने कोर्ट में अंतरजातीय शादी की. फिर 9 माह बाद घर लौटे तो ( Couple Got Married In Court In Banka ) परिवारवालों ने घर में शरण देने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद दोनों को स्थानीय पुलिस को सहारा लेना पड़ा.

इसे भी पढ़ें : प्रेमिका से मिलने गये प्रेमी को ग्रामीण ने पकड़ा, रस्सी से बांधकर जमकर की पिटाई

ये पूरा जिले चांदन प्रखंड के भैरोगंज का है. जहां एक प्रेमी युगल ने मार्च महीने में घर से भाकर पहले मंदिर में शादी की. अब दिसंबर माह में पति-पत्नी बनकर अपने घर लौट आये तब परिवार वालों ने दोनों को घर में प्रवेश करने से रोका तो बांका पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा गया. जिसके बाद दोनों परिवार को समझाबुझाकर कर प्रेमी- प्रेमिका को अपनी मर्जी से शादी करने और बालिग होने की बात- बताकर घर में प्रवेश कराया गया.

बांका में प्रेमी युगल ने की शादी

'हम दोनों एक दूसरे से शादी करके काफी खुश हैं. जीवन भर एक दूसरे का साथ रहने का वचन भी दिया है.' : चांदनी, प्रेमिका

यह भी पढ़ें- शादी के बाद 5 घंटे तक थाने में बैठी रही दुल्हन, बोली- नहीं जाऊंगी ससुराल... दूल्हे का परिवार है बदमाश

प्रेमी रोहित कुमार ने बताया कि चांदनी कुमारी से उसका काफी दिनों प्रेम था और दोनों शादी करना चाहते थे. लेकिन दोनों के परिवार वाले जाति की आड़ लेकर शादी के लिए तैयार नहीं थे. लाचार होकर हम दोनों ने 9 माह पूर्व घर से भागने का निर्णय लिया और शिव मंदिर में विवाह कर गांव से बाहर चले गए.

'अब हम दोनों जीवनभर साथ रहने के लिए अपने घर आ गए हैं. फिर भी परिवार के लोग इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे. जबकि अब हम दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है. समाज में जाति के नाम पर अभी भी शादी विवाह रोका जाता है. हम दोनों इसके विरोधी है.' :- रोहित, प्रेमी

वहीं, ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. आसपास के लोग दूल्दा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं. बताया जा रहा है कि प्रेमिका-प्रेमिका अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाकर शादी करने का जिद पर अड़े थे. दोनों प्रेम दीवाने मानने वाले कहां थे. बालिग होने की बात कर दोनों प्रेमी युगल शादी के बंधन में बंध गए. इस माहौल में मोहल्ले के लोगों ने खुशी जताते हुए मिठाई बांटते नजर आए.

यह भी पढ़ें- 7 फेरे लेकर दुल्हन हुई गायब, सवाल- आखिर हुआ क्या है?

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP