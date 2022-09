बांका: बिहार के बांका में (Crime In Banka) बंधन बैंककर्मी से लूट (Looted From Bank Staff In Banka) हुई है. कटोरिया के सुईया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुईया-सरकंडा मुख्य मार्ग पर सरकंडा पुल के निकट की घटना बताई जा रही है. जहां पर नकाबपोश तीन लुटेरों ने बुधवार को दिनदहाड़े बंधन बैंक कटोरिया के कर्मी दीपक कुमार से हथियार का भय दिखाकर 56 हजार रूपया और हीरो हौंडा मोटरसाइकिल लूट लिए. घटना की सूचना बैंक कर्मी ने सुईया थाना को दिया. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मनीष कुमार, अनि छोटू कुमार घटनास्थल पहुंचकर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

बांका में बैंककर्मी से लूट : दीपक कुमार ने सुईया थाना में केस दर्ज किया है. दिनदहाड़े लूट की घटना से लोगों में दहशत है. मिली जानकारी के अनुसार बंधन बैंककर्मी दीपक कुमार ग्रुप लोन का पैसा वसूल कर वापस कटोरिया लौट रहे थे. इस बीच सरकंडा पुल के निकट घात लगाए अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर गाड़ी रोककर उनको कब्जे में ले लिया. और 56 हजार राशि के साथ हीरो हौंडा शाइन मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए. इस बड़ी घटना से लोगों में दहशत है.

बांका में अपराधियों के हौसले बुलंद : मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद बैंककर्मी दहशत में है. वहीं बैंक का रुपया लूटे जाने से बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हैं और दहशत में हैं. पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है. थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि- 'जल्दी ही लूट की घटना में शामिल लोगों को पकड़ लिया जाएगा.'