बांका: बिहार के बांका जिले में शराब (Large Amount of Liquor Seized) तश्कर बड़ी आसानी से शराब की बड़ी खेप को भारत से सटे विदेश की सीमा के रास्ते आसानी से इधर से उधर करते हैं. इसी कड़ी में सोमवार देर रात की घटना के अनुसार जिले के चांदन थाने की पुलिस ने 145 पेटी शराब लदे पिकअप को अपने कब्जे में लिया है. वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है.

कैसे हुई घटना? : घटना देवघर पक्की सड़क मार्ग के पांडेडीह मोड़ (Caught liquor On PandeydLiquor Bottles Seized In Bankaih More In Devghar) के पास की है. नजदीकी थाने की पुलिस ने सोमवार देर रात एक पिकअप वाहन से पशु आहार के नीचे छिपाकर ले जा रहे 145 पेटी विदेशी शराब (Liquor Bottles Seized In Banka) को जब्त किया है. इस मामले में पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया. रात में पुलिस के द्गवारा गश्ती के दौरान एएसआई चंचल कुमार ने पांडेडीह मोड़ के पास पशु आहार से लदी एक पिकअप को जांच के लिए रोका. इस दौरान पशु आहार के बोरे के नीचे छिपाकर ले जा रहे शराब के खेप को जब्त की गई. आपको बता दें कि गिरफ्तार चालक सह शराब कारोबारी की पहचान कर ली गई है. चालक की पहचान मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र गांव मिल्की निवासी सूर्य कुमार के रूप मे हुईं है.

थाने में एफआईआर दर्ज: मामले के संबंध में थानाध्यक्ष नसीम खान (SHO Nasim khan) ने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारी सह चालक के खिलाफ मद्य उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. उससे पूछताछ करने के बाद इस मामले में शामिल अन्य सहयोगियों की संलिप्तता देखी जाएगी. पुलिस के द्वारा शराब के इस कारोबार के सरगना को पकड़ने की कोशिश जारी है. चालक के द्वारा दिये गये बयान के आधार पर पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ तश्करों की तलाश कर ही है. इस घटना के बाद पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को जेल में डाल दिया है.

