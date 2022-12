बांका: नये साल 2023 की तैयारी (Preparing For New Year 2023) को लेकर शराब तस्कर नये-नये तरीके से शराब की बड़ी खेप जमा करने की फिराक में है. पुलिस भी इस तस्करी को रोकने में कोई कमी नहीं कर रही है. इसी क्रम में बांका में भारी मात्रा में गाड़ी से शराब जब्त किया (Huge amount of liquor seized from vehicle in Banka) गया है. शुक्रवार शाम को सुईया पुलिस ने आलू प्याज लोड एक पिकप से 51 पेटी शराब बरामद किया है. चांदन प्रखंड क्षेत्र के सुईया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है.

बांका में भारी मात्रा में गाड़ी से शराब जब्त : मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार 30 दिसंबर को शाम थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, एएसआई शिवराज उरांव व पुलिस बल ने वाहन गस्ती में कटोरिया सुईया मुख्य मार्ग के गडुवा जंगल के करीब महेशमारा मोड़ के नजदीक देवघर की ओर से आ रहे आलू प्याज लोडेड पिकअप वाहन को रोकने का इशारा किया. पुलिस को देखते ही वाहन चालक सह शराब तस्कर गाड़ी छोड़ कर जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया.

वाहन की तलाशी लेने पर 51 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया. कुल 453 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया. जिसमे बोतलों की संख्या 1451 बताई गई है. साथ ही प्रयुक्त वाहन को कब्जे लेकर थाना लाया गया. इस संबंध में थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि जब्त किए गए शराब लोडेड वाहन नम्बर से मालिक का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल बिहार मद्य उत्पाद अधिनियम का मामला दर्ज कर लिया गया है.

बिहार में 2016 से शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.