बांका: बिहार के बांका में एक तेज रफ्तार ट्रक ने आठ वर्षीय बच्चे को रौंद (Truck Crushed Eight Year Old Child In Banka) दिया. जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम (Child Died In Road Accident In Banka) रखा. हादसा भागलपुर-हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग पर अवस्थित रजौन थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के समीप हुआ. मौत की खबर मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर जुट गयी और हंगामा करने लगी.

सड़क किनारे खड़े बच्चे को कुचला: जानकारी के मुताबिक हादसा शनिवार दोपहर करीब 12:15 बजे हुआ है. मृत बच्चे की पहचान इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद बाबर के पुत्र मोहम्मद फैजान (8 वर्ष) के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बांका से भागलपुर की ओर से तेज रफ्तार में जा रही बस से आगे निकलने के दौरान ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया. हादसे में बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे.

ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग: इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन, थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और अवर निरीक्षक मोहम्मद आफताब आलम पुलिस दल बल के साथ पहुंच गए. पुलिस पदाधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया. लेकिन काफी देर तक सड़क जाम रहा. जिस कारण वाहनों की लंबी कतार लग गयी. करीब एक घंटे बाद हंगामा कर रहे लोग सड़क से हटे. इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

ग्रामीणों ने इस्लाम नगर मुख्य सड़क मार्ग के पास दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर लगाने, आपदा राहत से 4 लाख मुआवजा देने की मांग की है. जिस पर सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन ने लोगों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है.