बांका: प्यार, इश्क और मोहब्बत.. इनक नाम युवाओं के होश उड़ाने के लिए काफी होते हैं. प्यार में पड़ने वाले को तो सही गलत का इल्म तक नहीं होता. बस प्यार का जुनून और शादी की मंजिल नजर आती है. मामला बिहार के बांका का है. फेसबुक (Facebook love story in bihar) के जरिए लड़का और लड़की की दोस्ती हुई, फिर हुआ प्यार. अपने प्यार को पहचान देने के लिए दो अलग-अलग धर्मों के युगल प्रेमियों ने मंदिर में जाकर शादी रचा ली. लेकिन शादी के कुछ समय बाद लड़की (girlfriend cheated by her lover in banka) अब थाने के चक्कर लगा लगाकर थक चुकी है. ऐसा क्या हुआ इसके साथ आगे पढ़ें...

फेसबुक के जरिए हुआ था प्यार: दरअसल फेसबुकिया प्यार के बाद दोनों ने शादी कर ली. कुछ महीने तक दोनों पति-पत्नी की तरह साथ-साथ रहे. लड़की को ऐसा लगा कि उसके सारे सपने पूरे हो गए हैं. जिंदगी रंगों से भर गयी है. फिर एक दिन युवती के पैरों तले जमीन खिसक गयी. लड़की को लड़के ने छोड़ दिया और फरार हो गया. प्यार में धोखा और सजा पायी ये युवती आज इंसाफ की गुहार लगा रही है.

घर से भागकर की शादी: इंसाफ के लिए बेबस अबला लड़की महिला थाने के बाद अब रजौन थाने की चक्कर लगा रही है. जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरामा-बनगांव पंचायत के मोरामा ग्राम निवासी रामनारायण यादव उर्फ कौमी यादव का पुत्र सौरभ कुमार ने करीब तीन वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से पटना जिले के दुलहिन बाजार नवीननगर के शाहजहां अख्तर की पुत्री गुलअफशा शहजादी से दोस्ती की. दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम का रूप लेने लगी. इसके बाद दोनों का मिलना-जुलना होने लगा. फिर दोनों ने आपसी रजामंदी से एक वर्ष पूर्व घर से भागकर भागलपुर के किसी मंदिर में आकर शादी रचा ली.

लड़की को छोड़ फरार हुआ लड़का: दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाईं. युवक और युवती 11 महीने तक अलग-अलग स्थानों पर रहे और पति पत्नी की तरह एक दूसरे का साथ दिया. इस बीच लड़के पर घरवालों ने लड़की को छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. उसके बाद लड़के ने लड़की को छोड़ दिया और फरार हो गया. जानकारी के अनुसार सौरभ कुमार हाल ही में हुए शिक्षक नियोजन में धोरैया प्रखंड के बटसार के किसी प्रारंभिक विद्यालय में नियोजित शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुआ है.

महिला थाने से लेकर रजौन थाने तक में लगायी गुहार: बताया जा रहा है कि इस शादी से लड़के के माता-पिता व अन्य परिजन काफी नाखुश थे, जिसके कारण अब लड़का लड़की को साथ रखने से पीछे हट रहा है. लड़की आर्थिक तंगी में आकर परेशान होकर न्याय के लिए थाने-पुलिस की चक्कर लगाने लगी. जानकारी के अनुसार लड़की करीब एक माह से बांका महिला थाने का चक्कर लगा रही थी. लेकिन उसे यहां से न्याय नहीं मिला. तब लड़की गुरुवार को रजौन थाना पहुंची.

पुलिस ने लड़के से भरवाया बांड: मामला रजौन थाना (lover reached Rajoun police station) पहुंचने के बाद पुलिस ने छानबीन कर प्रेमी से पति बने युवक को थाना बुलाया. इस दौरान लड़के से पुलिस ने पूछताछ की. पूछताछ के बाद लड़के और लड़की दोनों से बांड भरवाया गया. हालांकि बांड भरने के बावजूद लड़का थाने परिसर में लड़की को छोड़कर किसी बहाने से चुपके से फरार हो गया.





