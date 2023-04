बांका: बिहार के बांका में शिक्षक से हुई लूटपाट का पुलिस ने दस दिनों के भीतर खुलासा कर दिया (expose of robbery from teacher in Banka) है. बांका जिले के अमरपुर थानाक्षेत्र के महगामा मोड़ के समीप 26 मार्च की रात को एक शिक्षक से बदमाशों ने लूटपाट की थी. लूटी गई एक बाइक, पांच मोबाइल के साथ चार लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार अपराधियों ने लूटपाट की बात स्वीकारी: बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विगत 26 मार्च की रात्री महगामा उर्दू विद्यालय के शिक्षक रामानंद पंडित से लूटपाट हुई थी. महगामा मोड़ के समीप चार अज्ञात बदमाशों के द्वारा देसी कट्टा के बल पर एक बाइक, पंद्रह सौ रुपये नकद और एक मोबाइल छीन लिया गया था.

अपराधियों ने लूटपाट की बात स्वीकारी: गिरफ्तार अपराधियों में ढोररा जनकपुर गांव निवासी रिपु कुमार, सुजीत कुमार, खंजरपुर गांव निवासी विलाश कुमार और पवन कुमार उर्फ साहिल है. पूछताछ के दौरान अपराधियों ने लूटपाट की बात स्वीकार कर ली है. सभी अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है.

26 मार्च को शिक्षक के साथ हुई थी लूटपाट: पुलिस ने बताया कि शिक्षक रामानंद पंडित 26 मार्च को अमरपुर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव रतनपुर मकदुमा जा रहे थे. तभी महगामा मोड़ के समीप चार युवक हरवै हथियार से लैस होकर उनका रास्ता रोक लिया. बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए बाइक, मोबाइल और जेब में रखे पंद्रह सौ नकद छीनकर महगामा गांव की ओर फरार हो गये.

दस दिनों के अंदर लूट का खुलासा: शिक्षक के लूटपाट के दिये गये आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए महज दस दिनों के अंदर थानाध्यक्ष विनोद कुमार के द्वारा टीम का गठन करते हुए लूटकांड में शामिल चार अपराधियों विभिन्न गांव से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से लूट का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है.

"दस दिनों के भीतर लूटपाट का खुलासा कर पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान अपराधियों ने लूटपाट की बात स्वीकार कर ली है. एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की अपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है. टीम में थानाध्यक्ष के साथ केस के अनुसंधानकर्ता दारोगा चंचल कुमार, दारोगा पवन कुमार समेत अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे." - विपिन बिहारी, एसडीपीओ