बांकाः शनिवार का दिन बांका के चिलकावर गांव के लिए काफी अशुभ रहा. रजौन के चिलकावर के तेली टोला (Teli Tola Of Chilkavar) में विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगने से 24 घर जलकर स्वाहा (Fire In Many House In Banka) हो गए. जिसमें करीब 50 लाख का नुकसान हुआ. सभी अग्नि पीड़ितों को आपदा राहत के तहत सहायता दी जा रही है.

रजौन में शनिवार दोपहर बाद करीब 3 बजे विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगने से चिल्कावर-असौता पंचायत के वार्ड नम्बर 7 अंतर्गत चिलकावर गांव के तेली टोला में 24 घर जलकर राख हो गए. आग लगने की सूचना मिलने पर सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अग्नि अग्निशामक को सूचना देकर बाराहाट से दो अग्निशमन वाहनों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया. इस बीच देखते ही देखते भीषण आग से 24 घर जलकर नष्ट हो गए. घटना के बाद 40 परिवार खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं.

सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया आग लगने से चिलकावर गांव के वार्ड नम्बर 7 अंतर्गत तेली टोला के भिखारी यादव, मुनीलाल यादव, पवन यादव, गुण सागर यादव, विनोद यादव, हंसराज पोद्दार, संतोष पोद्दार, बिट्टू पोद्दार, विनोद पोद्दार, फंटूश पोद्दार, गोपाल पोद्दार, सुखवेंद्र पोद्दार, सुभाष, भिखारी पोद्दार, राजकुमार पोद्दार, सिकंदर पोद्दार, मैनेजर पोद्दार, मंटू पोद्दार, सुदामा देवी, गौतम पोद्दार, शंभू मंडल, राम विलास मंडल, दिलीप यादव एवं नरेश साह का घर जल गया है.

अगलगी की सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और काफी संख्या में पुरूष और महिला सशस्त्र बलों के सहयोग से आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया. वहीं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विभूति कुमार सिंह द्वारा स्थानीय डीलर पीतांबर झा को प्रत्येक अग्नि पीड़ितों के बीच 10 बोरा चावल, 10 बोरा गेहूं, चूड़ा, चीनी सहित अन्य खाद्य पदार्थ मुहैया कराने का आदेश दिया गया है. सभी अग्नि पीड़ितों को आपदा राहत के तहत तत्काल प्लास्टिक सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. इसकी निगरानी सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन खुद कर रहे हैं.

