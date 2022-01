बांका: बिहार में अपराध की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही हैं. पुलिस की सख्ती के बावजूद बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला (Crime In Banka) बांका के फुल्लीडुमर प्रखंड के डैमेय बहियार का है. जहां, पेड़ से लटका हुआ युवक (Dead Body Of Youth Found In Banka) का शव बरामद किया गया है. मृतक पंजाब के लुधियाना में रहता था और मंकर संक्रांति के मौके पर घर वापस आ रहा था. युवक के शव मिलने पर (Suspicion of Murder After Robbery In Banka) लूट के बाद हत्या की आशंका जतायी जा रही है.





दरअसल, शुक्रवार सुबह फुल्लीडुमर प्रखंड के डैमेय बहियार में एक शीशम के पेड़ से एक युवक (Dead Body Of Youth Found In Banka) की लाश लटकते हुए स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को देने पर थानाध्यक्ष आनंद कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की. जांच करने पर उसके पास से उसका आधार कार्ड बरामद होने से उसकी पहचान हुई. मृतक की पहचान कृष्ण कुमार साह उम्र 45 वर्ष पिता गंगाधर साह के रूप में हुई. तत्काल उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी गई. परिवार के लोगों के वहां आने पर बताया कि, कृष्ण कुमार साह पंजाब के लुधियाना में काम करता था और गुरुवार को घर आने की बात कही थी.

मृतक के परिजनों ने बताया कि, मृतक ने बस स्टैंड पर मोटरसाइकिल लेकर आने की बात कही थी. जब रात को परिवार के लोग उसे लाने मोटरसाइकिल से बस स्टैंड गए तो उसका कोई पता नहीं चला. काफी देर इंतजार के बाद जब उसका पता नहीं चला और उसका फोन भी बंद मिलने लगा तो लोगों को शंका होने लगी. देर रात हो जाने के कारण सुबह पता लगाने की बात की गई. सुबह परिवार के लोग उसे खोजने जाने ही वाले थे कि उसी वक्त उसकी लाश मिलने की खबर मिल गई. जिससे परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम कराने बांका भेज दिया है. वहीं, आशंका व्यक्त की जा रही है कि, कृष्ण कुमार के साथ लूटपाट की कोशिश की गई होगी. जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर लाश को पेड़ से लटका दिया गया होगा.

