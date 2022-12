बांका: बिहार के बांका में पोस्टमास्टर से दो लाख (Robbery of two lakh rupees in Banka) रुपये की लूट का मामला सामने आया है. मामला बौसी बाजार स्थित डाकघर का है. जहां बुजुर्ग बेटी की शादी के लिए डाकघर से दो लाख की निकासी पर घर जा रहे पोस्टमास्टर से मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने राशि लूट कर फरार हो गया. मंदार विद्यापीठ शाखा के पोस्टमास्टर उदय नारायण यादव ने इसकी शिकायत पुलिस से की है.

हेलमेट पहने थे बाइक सवार बदमाश : पीड़ि‍त पोस्‍टमास्‍टर ने बताया कि बेटी की शादी के लिए पोस्ट आफिस से दो लाख रुपये की निकासी कर प्लास्टिक के झोला में रखकर पैदल बगडुंबा गांव स्थित घर जा रहे थे. इस दौरान हेलमेट पहने बाइक पर सवार दो युवकों ने झोला छीन कर महाराणा की तरफ भाग गए. झोले में दो लाख रुपये के अलावा आधार कार्ड, डाक सहित अन्य जरुरी कागजात थे.



पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज : मामले की जानकारी मिलने के बाद थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजार क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की. हालांकि सीसीटीवी फुटेज में चोरों को चिह्नित करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली. घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि कटिहार जिले के कोढ़ा गिरोह के बदमाशों ने यह वारदात की है. पुलिस स्थानीय चोर-उचक्कोंं की भी कुंडली खंगाल रही है.

"मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है. इस लूट की घटना के बाद शादी का रंग फीका पड़ गया है. परिवार के लोग अब इस दो लाख की व्यवस्था के लिए कर्ज लेने पर विचार कर रहे है." -अरविंद कुमार राय, थानाध्यक्ष