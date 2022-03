बांका: होली का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस सतर्क है. साथ ही अपराधियों और वारंटियों ( Warranties In Banka) की धर पकड़ भी की जा रही है. ताकि होली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो. इसी क्रम में सोमवार को पुलिस टीम केलनी गांव पहुंची. ग्रामीणों ने फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला (Attack On Police Team In Kelni Village Banka) कर दिया. इस हमले में थानाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिस कर्मियों ( Police Injured In Banka ) के घायल होने की जानकारी मिली है.

पुलिस टीम पर हमला: सोमवार की देर रात थानाध्यक्ष पंकज कुमार रावत (Attack On Daroga Pankaj Kumar Rawat In Banka) के नेतृत्व में पुलिस टीम गिरफ्तारी अभियान में केलनी गांव पहुंची थी. जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. थानाध्यक्ष पंकज कुमार रावत, जवान बबलू कुमार, राजाराम कुमार, शशि कुमार जशवंत कुमार रौबीन कुमार एवं राजेश कुमार इस हमले में जख्मी हुए हैं. सभी जख्मी का इलाज सीएचसी में कराया गया है.

दारोगा सहित 6 जवान घायल: थानाध्यक्ष पंकज रावत ने बताया कि छापेमारी में केलनी गांव पुलिस टीम गई थी. सबसे पहले बदुआ नदी से अवैध बालू उत्खनन करने के मामले में फरार आरोपित फंटुश यादव के घर पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी की गई. उसके बाद उक्त फरार वारंटी अशोक कुमार सिंह के घर टीम पहुंची. अशोक सिंह के लोगों ने झूठा वारंट होने की बात कह हंगामा शुरू कर दिया और काफी देर तक पुलिस के साथ बहस करते रहे. परिवार वालों की शंका दूर करने के लिए पुलिस ने वारंट दिखाया. वारंट देखते ही परिवार वाले पुलिस के साथ गाली-गलौज करने लगे.

6 लोग गिरफ्तार: हंगामा, गाली गलौज पर ही मामला नहीं रुका बल्कि धीरे धीरे करके कई लोग अशोक कुमार सिंह के घर में इकट्ठा होने लगे. ऐसा मालूम होता है कि पुलिस पर यह हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था. अशोक के घर ग्रामीण गोलबंद होने लगे. उसके बाद अचानक मारपीट करने के साथ पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. थानाध्यक्ष ने बताया कि संघर्ष के बावजूद भी इस घटना में करीब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. मामले में डीएसपी डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ केस करेगी.

