बांका: जिले के शंभुगंज ईंगलिशमोड़ ( Firing In English Mod Banka ) मुख्य मार्ग पर कलिया पुल के समीप एक महिला की गोली (ANM Murdered In Banka) मारकर हत्या कर दी गई. शव की पहचान करसोप गांव की 40 वर्षीय मीना देवी के रुप में हुई है. मीना देवी फुल्लीडुमर अस्पताल (Fullidumar Hospital ANM Shot Dead In Banka ) में एएनएम थीं. शनिवार को आटो पर सवार होकर ड्यूटी करने अस्पताल जा रही थी. इसी क्रम में उसे गोली मारी गयी. पुलिस ने आटो को जब्त कर लिया है. चालक का कोई पता नहीं है. महिला की कनपटी में गोली मारी गई है.

हत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है. वहीं शव को बरामद कर ऑटो चालक का पता लगाने के साथ हत्या करने वाले की भी खोज की जा रही है. जिस तरह से दिनदहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है. लोगों का कहना है कि, अपराधी खुलेआम बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस के हाथ अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगता.

ड्यूटी पर जा रही नर्स को जिस तरह से अपराधियों ने निशाना बनाया है, उससे एक बात तो तय है कि, इस हत्याकांड को सोच समझकर अंजाम दिया गया है. महिला के ड्यूटी पर जाने का समय भी अपराधियों को पता था. ऑटो पर बैठी एएनएम को अपराधियों ने फॉलो किया या ऑटो चालक की भी इस घटना में संलिप्तता है. इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की जांच चल रही है.

