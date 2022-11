बांकाः बिहार के बांका में सरकारी पिस्टल के साथ गिरफ्तार (One Arrested With Weapon In Banka) आरोपी के घर से पुलिस ने शुक्रवार की रात दूसरा पिस्टल भी बरामद कर लिया है. मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी के बहन को हिरासत में लिया था. शुक्रवार की रात युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गयी. जिसे अमरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से उसकी स्थिति नाजुक होने के कारण बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ेंः फरार आईपीएस के खिलाफ EOU जारी कर सकता है इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की

पूछताछ के लिए लायी गई थी थानाः दरअसल, बांका टाउन की प्रभारी थानाध्यक्ष रीता कुमारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि लालमोहन गोस्वामी किसी अपराधीक घटना को अंजाम देने की मकसद से बेलहर रोड की ओर जा रहा था. जिसके पास से एक सरकारी लोडेड पिस्टल, मैगजीन में पांच गोली नौ एम-एम का लोड था. उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया. इसी मामले में शुक्रवार की रात पूछताछ के लिए लालमोहन गोस्वामी के बहन सहित अन्य को हिरासत में लिया गया था.

घर से बरामद हुआ था पिस्टलः लालमोहन गोस्वामी को जवान से छीने गए एक एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था. दूसरा सरकारी पिस्टल को भी पुलिस ने शुक्रवार की देर रात आरोपी के घर से बरामद कर लिया था. मामले में लालमोहन गोस्वामी की बहन को भी हिरासत में लिया गया था. जिसकी शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने लगी. जिसे अमरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से भागलपुर रेफर कर दिया गया.

उपवास रहने से तबीयत बिगड़ीः अमरपुर पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को लालमोहन गोस्वामी के गिरफ्तारी के बाद उसकी बहन समेत अन्य को पूछताछ के लिए बांका ले जाया गया. वहां उसके भाई ने सभी को मिठाई खिलाई, लेकिन मोनिका ने उपवास रहने की बात कह मिठाई खाने से इंकार कर दिया. उसके भाई ने जबरन उसे मिठाई खिला दी. इसके बाद उसे अमरपुर थाना लाया गया. थाना आने के कुछ ही देर बाद युवती की स्थिति बिगड़ने लगी. जिसका भागलपुर में इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ेंः मुजफ्फरपुर में भीड़ का तालिबानी इंसाफ: खंभे से बांधकर पीटा, पत्थरों से मारा

पुलिस के दो जवान से पिस्टल छीना थाः दरअसल बांका जिले के अमरपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत मौलानाचक गांव में गुरुवार को पुलिस एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने पहुंची थी. उसी वक्त दो पुलिस जवान से पिस्टल छीना गया था. पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई थी. दो सरकारी पिस्टल छीनने के मामले में सिपाही महिंद्र सिंह ने थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में लाल मोहन गोस्वामी भी शामिल था. इसी मामले में पुलिस ने बांका के तारा मंदिर के समीप एक सरकारी लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था.

'' युवती फास्टिंग में थी. सुवह जब उसे खाना दिया गया, तो उसने उपवास रखने की बात कहते हुए खाना नहीं खाया. उपवास के कारण ही हल्की तबियत बिगड़ी है. उसे अमरपुर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. संध्या के समय उसे भागलपुर भेजा गया है. जहां युवती की स्थिति सामान्य है.'' बिपिन बिहारी, एसडीपीओ