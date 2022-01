अररियाः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) आ चुकी है. इसी बीच अररिया एपीएचसी में एएनएम ने ताला जड़ दिया. इस दौरान एपीएचसी में दो घंटे के लिए कामकाज ठप (Nursing Staff locked in Araria APHC) कर दिया. मामले की सूचना के बाद जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. मोइज और एपीएचसी प्रभारी डॉ. जावेद मौके पर पहुंचे. इस दौरान अधिकारियों ने एएनएम की शिकायतों को सुना. कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामले की लिखित शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने, लंबित वेतन जल्द भुगतान करने सहित अन्य मांगों पर आवश्यक कदम उठाने के आश्वासन के बाद ताला खुलवाया गया.

अररिया प्रखंड की एएनएम वरुणा कुमारी ने बताया कि एएनएम स्टॉफ को यहां प्रताड़ित किया जाता है. यहां ड्यूटी पर रहने के बावजूद हमारी उपस्थिति काट दी जाती है. साथ ही कार्यालय कर्मियों को वेतन पाने के समय नजराना देना होता है. एएनएम स्टॉफ ने बताया कि वेतन देने के समय बड़ा बाबू बिना नजराना के भुगतान नहीं होने देते हैं. जिला के पदाधिकारियों को भी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत की गई लेकिन कोई हल नहीं निकला. मजबूरी में हमें यह कदम उठाना पड़ा. वरुणा कुमारी ने आगे बताया कि एएनएम कोरोना के समय ताला नहीं जड़ना चाहती हैं. अपनी समस्याओं का समाधान नहीं होते देख हमें मजबूरी में अररिया एपीएचसी में ताला जड़ना पड़ा.

मौके पर एएनएम आरती गुप्ता, लवली कुमारी, इंदु कुमारी, रखी कुमारी, सुशील कुमारी, चित्रलेखा कुमारी, कुमारी बुलबुल, अमिता चौरसिया, कुमारी रीता सिन्हा, रेणु कुमारी, किरण कुमारी, प्रमिला कुमारी, प्रतिमा कुमारी, कांति कुमारी, सुमन कुमारी, रेखा कुमारी, सुनैना कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रेमलता कुमारी आदि मौजूद थीं.

