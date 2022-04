अरवल: बिहार के अरवल जिले में (Loot in Bihar) अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है. मिली खबर के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के प्रसादी इंग्लिश बाजार में सोनाक्षी ज्वेलरी दुकान (Loot In Jewellary shop From Arwal) के मालिक से छिनतई की गई है. ज्वेलरी दुकान के मालिक से बाइक सवार अपराधियों ने दुकान से घर जाते समय 10 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया है. इसके साथ ही लोगों में डर का माहौल बनाने के लिए अपराधियों ने ताबड़तोड़ चार राउंड फायरिंग भी की.

कैसे हुई घटना: स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारी दीपक कुमार सोनी ने कहा कि पिछले शनिवार की रात को दुकान बंद करने के बाद अपने दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे. स्वर्ण कारोबारी ने कहा 6 अपराधी दुकान के इर्द-गिर्द काफी देर से रेकी कर रहे थे. जैसे ही वे अपने दुकान से घर के लिए निकल रहे थे. उसी समय बाइक पर सवार होकर चार लुटेरे दूकान के पास पहुंच गए. उन्होंने बताया कि अपराधी हमारे बैग को छीनने लगे और जब हमने उनका विरोध किया तो उनलोगों ने ताबड़तोड़ चार राउंड (firing four rounds In Arwal) फायरिंग की. उसके बाद अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी. गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ.

इस घटना के बाद एक और मोटरसाईकिल पर सवार दो लुटेरे पहुंचे. मेरा बैग जबरदस्ती छीना और फरार हो गए. उस बैग में सोने के गहनों की बिक्री एवं गहने बनाने के आर्डर के लिए मिले दो लाख रुपये नगद थे. इसके अलावे कुल आठ लाख( loot Of Ornaments From Arwal) के आभूषण भी रखे हुए थे.

छानबीन में जुटी पुलिस: सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. इस घटना के उपरांत पूरे बाजार में दहशत का माहौल कायम हो गया. हथियार के बल पर हुई लूट की घटना के बाद नगर थाने की पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा है. जिस प्रकार से अपराधियों ने इस अपराध का अंजाम दिया है, ऐसे में पुलिस गश्ती पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. शहर के रिहायशी इलाके में हो रही इस प्रकार की घटना के बाद बाजार वासी दहशत में हैं.

फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है. पीड़ित व्यक्ति के बयान पर अज्ञात लुटेरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर छापेमारी भी चल रही है. इस संबंध में सोना कारोबारी दीपक कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि अपराधी कई घंटों से दुकान की रेकी कर रहे थे. प्रसादी इंग्लिश बाजार के में हुई इस प्रकार की घटना के बाद सभी व्यवसाई भयभीत हैं.

